Güneş tutulması sırasında evlenen çiftin düğünü büyüledi

Tam Güneş Tutulması sırasında gerçekleşen bir düğün, göz kamaştıran anlara sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olağanüstü doğa olayı, dünya genelinde ilgiyle takip edilirken, bir çiftin düğününe denk gelmesi dikkat çekti. Düğün saatine rastlayan tutulma, misafirlere eşsiz bir deneyim yaşatırken, çiftin özel günü unutulmaz anlara sahne oldu. Düğünü bu özel tarihe denk getiren çiftin romantik kararı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Misafirlerin ve çiftin, gözlüklerle tutulmayı izlediği anlar, paylaşılan videoyla kısa sürede viral oldu. Göz alıcı bir düğün ve eşsiz bir doğa olayının birleştiği bu anlar, unutulmaz bir hikayeye dönüştü.