Prag'taki restoranda siparişler masaya trenle gidiyor

Prag'ın merkezinde bulunan ve yerli halk ile turistler arasında popüler bir durak haline gelen bir restoran, benzersiz bir yeme-içme deneyimi sunuyor. "Dining Car" adı verilen bu restoran, müşterilere yiyecek ve içeceklerini tren temasıyla sunuyor. Restoranın iç tasarımı, müşterilere bir tren yolculuğu hissiyatı veriyor. Masalarda bulunan minyatür tren rayları üzerinde ilerleyen özel tasarım vagonlar, siparişleri masalara taşıyor. Müşteriler, yiyecek ve içeceklerini bu vagonlardan alarak keyifli bir yemek deneyimi yaşıyorlar. Restoranın sunduğu bu benzersiz konsept, Prag'da hem yerli halk hem de turistler arasında ilgi odağı haline gelmiş durumda. Tren temalı hizmet anlayışıyla Prag'ın gastronomi sahnesine farklı bir soluk getiren bu restoran, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.