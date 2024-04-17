Prag'taki restoranda siparişler masaya trenle gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Prag'taki restoranda siparişler masaya trenle gidiyor
"Dining Car" temalı bu restoranlarda, müşterilerin siparişleri minyatür tren rayları üzerinde ilerleyen özel tasarım vagonlarla masalara gönderiliyor.

Prag'ın merkezinde bulunan ve yerli halk ile turistler arasında popüler bir durak haline gelen bir restoran, benzersiz bir yeme-içme deneyimi sunuyor. "Dining Car" adı verilen bu restoran, müşterilere yiyecek ve içeceklerini tren temasıyla sunuyor. Restoranın iç tasarımı, müşterilere bir tren yolculuğu hissiyatı veriyor. Masalarda bulunan minyatür tren rayları üzerinde ilerleyen özel tasarım vagonlar, siparişleri masalara taşıyor. Müşteriler, yiyecek ve içeceklerini bu vagonlardan alarak keyifli bir yemek deneyimi yaşıyorlar. Restoranın sunduğu bu benzersiz konsept, Prag'da hem yerli halk hem de turistler arasında ilgi odağı haline gelmiş durumda. Tren temalı hizmet anlayışıyla Prag'ın gastronomi sahnesine farklı bir soluk getiren bu restoran, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı Gündem
Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı
Son dakika… Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın Gündem
Son dakika… Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak Gündem
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak Spor
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak
Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı
Aracından çıkan şeyi görünce polisi arayıp kendisini ihbar etti Gündem
Aracından çıkan şeyi görünce polisi arayıp kendisini ihbar etti
Kaldırdığı ağırlıkla dünyayı kendisine hayran bıraktı. 9 yaşındaki kız dünyaları kaldırdı Spor
Kaldırdığı ağırlıkla dünyayı kendisine hayran bıraktı. 9 yaşındaki kız dünyaları kaldırdı