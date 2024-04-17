Kuşak farkının müzik zevkine olan etkisi izleyenleri güldürdü

Bayram tatili dönüşünde bir aile, yaptıkları araba yolculuğunun renkli kesitlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Anne, anneanne ve 2 kız çocuğunun birlikte geçirdikleri yolculuk, farklı yaş gruplarından gelen müzik tercihleriyle renklendi. Küçük kızın K-Pop şarkılarına eşlik ederek dans etmesi, ablanın popüler rap sanatçılarını dinlemesi ve arabayı kullanan annenin ise Bergen'in melodilerine kendini kaptırırken arkada oturan anneannenin tespih çekerek ilahi dinlemesi izleyenleri güldürdü. "Bayram ziyaretinden 4 farklı kuşak bir arada dönmek" notuyla paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.