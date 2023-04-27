Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

Müdürlük, bölge sakinlerinin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarda bulundu.

DHA’da yer alan habere göre, meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, "Güney Ege'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

guney-ege-denizi-icin-firtina-uyarisi-2105-dhaphoto1.jpg

guney-ege-denizi-icin-firtina-uyarisi-2105-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Selin Ciğerci özel hayatını açık açık itiraf etti Magazin
Selin Ciğerci özel hayatını açık açık itiraf etti
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor Güncel
Göcek'te doğa katliamı: Uyarılara rağmen inşaat sürüyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını açıkladı
Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Jesus kararı