Lüks sitenin çatısındaki yangın korkuttu

Pendik'te lüks bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Lüks sitenin çatısındaki yangın korkuttu

Yangın, saat 23.30 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre lüks bir sitenin altında yer alan kebap dükkanının baca çıkışında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında bazı cisimlerin patlamasıyla sitedeki camlar kırıldı. Yangın çatı katının altında oturan vatandaşlar tarafından fark edilirken, yine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri tarafından sitede oturanlar tahliye edildi. Çok az sayıda da olsa dumandan ve kokudan etkilenenler de oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının olduğu sırada aynı sitede oturan vatandaşlardan Ediz Özen, "Ben evde oturuyordum, ders çalışıyordum. Bir anda bayağı bir patlama sesi geldi. Ben dedim ki, ya deprem oluyor, ya da bir patlama filan oldu.

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Cam patlama sesi geldi. Balkona çıktım, herkes bizim eve doğru bakıyor. Ben alevleri göremedim ama arkadaşlarım video çekmiş, bayağı duman çıkıyordu" dedi.

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