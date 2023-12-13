Güney Kore ile Hollanda iş birliği yapacak

Yonhap'ın haberine göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya geldi. Görüşmede, iki taraf iş birliği anlaşması yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, tarafların yarı iletkenler, savunma ve silah sanayii alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaştığını duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI

Açıklamada, iki ülkenin ayrıca "stratejik ortaklıklarını" geliştirmek amacıyla iki yılda bir 2+2 dışişleri ve sanayi bakanları diyaloğu kurmayı kabul ettiği aktarıldı.

Güney Kore ve Hollanda'nın ikili işbirliğini artırmak için ticaret ve kültür alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, Güney Kore'nin Almanya ve Hollanda öncülüğünde 2025'te düzenlenmesi planlanan "Avrupa'nın en büyük savunma tatbikatına" katılmayı değerlendirildiği kaydedildi.