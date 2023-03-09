9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı

Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından denize doğru fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze tespit ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:34
Takip Et

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu

Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
+
Aa
-

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından denize doğru fırlatılan kısa menzilli bir balistik füze tespit ettiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu sahillerine yakın sulara düşen balistik füze, Kuzey Kore'nin Nampo kentinden fırlatıldı.

Açıklamada, kısa menzilli olduğu belirtilen füzenin menziline ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Rüyada ceviz görmek ne anlama geliyor? Rüyada ceviz görmek ne demek?
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Ardıç katranı bitkisi uyuza iyi geliyor
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze fırlattı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
﻿Böbrek sağlığına büyük tehdit ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.