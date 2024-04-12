Güney Kore Merkez Bankası pas geçti

Güney Kore Merkez Bankası üst üste 10'uncu kez politika faiz oranında bir değişikliğe gitmeyerek enflasyona karşı savunmasını devam ettirdi.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonist baskının beklendiği gibi hafiflemesi durumunda 2024’ün sonlarında faiz indirimi ihtimaline vurgu yaparak, politika gevşemesine giden yolu açma konusunda küresel politika yapıcılara katıldı.

Banka tarafından açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50 oldu.. Ardından düzenlenen basın toplantısında, kurul, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 2,3'e yavaşlaması durumunda, ikinci yarıda bir faiz indiriminin "göz ardı edilemeyeceğine" inandığını belirtti.