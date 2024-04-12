Bakan Yumaklı'dan ‘kuraklığa dayanıklı bitki’ çağrısı

Yumaklı, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan peyzaj düzenlemelerinde suyun "akılcı" kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görülür şekilde hissedildiğine vurgu yapan Yumaklı, uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Yumaklı, Bakanlık olarak suyun verimli kullanılmasıyla su israfının önüne geçilmesiyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Doğaya uyumlu peyzaj alanları oluşturulması önemli"

Yumaklı, Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün, kapsamda hazırladığı "Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı"nın da Bakanlığın internet sitesinde açıkladığı belirtti.

Rehberi 81 il valiliği, belediye başkanlıkları ile tüm bakanlıklar ve Türkiye Otelciler Birliği ile paylaştıklarını ifade eden Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti.

Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 'estetik peyzaj' kaygısı gütmeden 'klasik peyzaj' düzenlemelerinden vazgeçilerek suyun akılcı kullanılması anlamına gelir. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızın peyzaj uygulamalarımızda rehberimizde dikkat çektiğimiz hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstereceklerini ümit ediyoruz."

PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

- Suyu verimli kullanan sulama sistemleri seçilmeli.

- Sulama işlemi gün ağarmadan veya gün batımın8ın ardından yapılmalı.

- Sulamada, içme suyu standardı taşıyan sular yerine dezenfekte edilmiş arıtılmış atık sulardan faydalanılmalı.

- Kurakçıl peyzaj tasarımı sırasında su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin iklim koşullarına uygun bitkiler olmalı.

- Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmalı.

- Yeşil binalar, yeşil çatılar, yeşil sokaklar, dikey bahçeler ve çatı bahçeleri gibi yeşil altyapı uygulamaları kurakçıl peyzaj anlayışıyla uygun olmalı