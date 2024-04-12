Bakan Yumaklı'dan ‘kuraklığa dayanıklı bitki’ çağrısı

Kaynak: AA
Bakan Yumaklı'dan ‘kuraklığa dayanıklı bitki’ çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çim alanların bir kısmının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 50'ye yakın, tamamının dönüştürülmesi ile de yüzde 80'e varan su verimliliği sağlanabileceğini aktardı.

Yumaklı, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan peyzaj düzenlemelerinde suyun "akılcı" kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görülür şekilde hissedildiğine vurgu yapan Yumaklı, uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Yumaklı, Bakanlık olarak suyun verimli kullanılmasıyla su israfının önüne geçilmesiyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"Doğaya uyumlu peyzaj alanları oluşturulması önemli"

Yumaklı, Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün, kapsamda hazırladığı "Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı"nın da Bakanlığın internet sitesinde açıkladığı belirtti.

Rehberi 81 il valiliği, belediye başkanlıkları ile tüm bakanlıklar ve Türkiye Otelciler Birliği ile paylaştıklarını ifade eden Yumaklı, sözlerine şu şekilde devam etti.

Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 'estetik peyzaj' kaygısı gütmeden 'klasik peyzaj' düzenlemelerinden vazgeçilerek suyun akılcı kullanılması anlamına gelir. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızın peyzaj uygulamalarımızda rehberimizde dikkat çektiğimiz hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstereceklerini ümit ediyoruz."

PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

- Suyu verimli kullanan sulama sistemleri seçilmeli.

- Sulama işlemi gün ağarmadan veya gün batımın8ın ardından yapılmalı.

- Sulamada, içme suyu standardı taşıyan sular yerine dezenfekte edilmiş arıtılmış atık sulardan faydalanılmalı.

- Kurakçıl peyzaj tasarımı sırasında su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin iklim koşullarına uygun bitkiler olmalı.

- Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmalı.

- Yeşil binalar, yeşil çatılar, yeşil sokaklar, dikey bahçeler ve çatı bahçeleri gibi yeşil altyapı uygulamaları kurakçıl peyzaj anlayışıyla uygun olmalı

İlgili Haberler
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti
İngiltere büyüme rakamları açıklandı
İngiltere büyüme rakamları açıklandı
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi
Çanak enginar üretiminin yeni alternatifi oldu
Çanak enginar üretiminin yeni alternatifi oldu
Son Haberler
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler neler?
Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım Gündem
Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor Ekonomi
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü Spor
Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü
Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi. Unutulan kabus geri döndü Sağlık
Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi. Unutulan kabus geri döndü
Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir?
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti Ekonomi
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti