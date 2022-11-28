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Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı

Güney Kore'nin Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:04
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Güney Kore'de ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı

Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
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İHA’nın haberine göre; Güney Kore'nin güneyindeki Goheung ilçesinde bulunan bir ördek çiftliğinde kuş gribi virüsü tespit edildi.

Başkent Seul'e yaklaşık 470 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki kuş gribi vakaları nedeniyle 26 bin ördeğin bulunduğu çiftlikte karantina önlemleri alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüksek bulaşıcılığa sahip kuş gribi virüsünü engellemek için epidemiyolojik araştırmalar yapılacağı, risk altındaki diğer kurumlarla iletişime geçilip çeşitli önlemler alınacağı ayrıca mecbur kalınması durumunda hasta hayvanların öldürüleceği ifade edildi.

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