31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Ölümcül bir küresel krize neden olabilir. Bilim insanları uyardı. Ufukta salgın var

Ölümcül bir küresel krize neden olabilir. Bilim insanları uyardı. Ufukta salgın var

Bir sonraki salgın kuş gribi mi? Sorusunu akıllara getirecek şekilde bilim insanları, yeni bir salgının 'ufukta' olduğuna dair uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:44
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:47
Takip Et

Kuş gribi salgını ölümcül bir küresel krize neden olabilir. Bilim insanları uyardı. Ufukta salgın var

Ölümcül bir küresel krize neden olabilir. Bilim insanları uyardı. Ufukta salgın var
+
Aa
-

Habertürk’ün İngiliz gazete Daily Mail'den çevirdiği habere göre; Virüsün, Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildiği ve bir önceki yılın rekorunu ikiye katladığı belirtilirken, bunun çok hızlı yayıldığı ve ölümcül olduğu duyuruldu.

Bilim insanları bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün, İngiltere'de tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarından yayılabileceğini dile getirmesi korkuttu.
Bazı uzmanlar, geçen yıl yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen rekor sayıdaki vakanın ardından insanlarda kuş gribi salgınının 'ufukta' olabileceğine inandığı vurgulandı.

ÖLÜMCÜL BİR KÜRESEL KRİZE NEDEN OLABİLİR

Virüsün hayvanlarda yayıldıkça, insanları enfekte etmek ve Covid'den daha ölümcül bir küresel krize neden olmak için evrimleşebileceğine dair endişeler bulundu.

I. Dünya Savaşı'nın sonunda, şu anda dolaşımda olan H5N1'e benzer bir türün neden olduğu İspanyol gribi sebebiyle 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bu, o sırada hayatta olan her 35 kişiden birine denk geliyordu.

22 MİLYONDAN FAZLA KUŞ VE KÜMES HAYVANINDA TESPİT EDİLDİ

Virüs hızla yayılmasının yanında, aynı zamanda ölümcül de... Bu da bazı uzmanların bunun şimdiye kadarki en ölümcül varyant olduğunu söylemesine yol açıyor.
Şimdiye kadar yeni virüsün, eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildiği ve bir önceki yılın rekorunu ikiye katladığı ifade edildi.

KUŞLAR ÖLÜYOR

Cornwall Wildlife Trust (Yaban Hayvan Vakfı) geçen hafta bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdığı bildirildi.

Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda tüylü leşler kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden martılar yağıyor. Son günlerde ve haftalarda çok büyük sayıda ölü kuşlar Güney Batı'ya akmaya başladı.

East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, kuş gribinin başka bir salgına neden olup olmayacağı konusundan ziyade, salgının ne zaman gerçekleşeceğinin üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Hunter, "Bunlar çok rastgele olaylar ve ne zaman olacağını asla gerçekten tahmin edemezsiniz, ancak etrafta ne kadar çok olursa, risk o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Profesör Hunter, normalde Birleşik Krallık'ta ne olacağının habercisi olan Avustralya'nın mayıs ayında (kış mevsimi) önemli bir salgın yaşamasının ardından bu yıl büyük bir mevsimsel grip salgının beklendiğini de dile getirdi.

Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal, bu kış en büyük viral tehdidin normal grip olduğuna inandığı dile getirdi.

"BU YAYILIRSA HİÇBİR DOĞAL KORUMAMIZ YOK"

Profesör Neal, “Mevsimsel gribin geleceğini biliyoruz, ufukta kuş gribi de var, gelebilir. Ancak mevsimsel grip ve kuş gribi ne kadar çok dolaşımda olursa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski de o kadar büyük olur. Olasılık sırasına göre normal gribin bir sonraki pandemimiz olacağını düşünüyorum ancak daha büyük endişe kuş gribi çünkü bu yayılırsa hiçbir doğal korumamız yok” şeklindeki ifadeleri kullandı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abuzittin
31.08.2022 09:57
küresel ilaç şirketlerinin fırıldakları. günümüz firavunlarının hamanları.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
4
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
5
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
6
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 personel alacak
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Sulama kanalına düşmüştü... Acı haber geldi
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Atama kurası için başvuran doktor sayısı 2 bin 500'ü geçti
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿Domates gribi mi el-ayak-ağız hastalığı mı?
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
﻿Twitch ve YouTube, Facebook'u geçti: Uygulama artık kullanılamayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.