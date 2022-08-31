Ölümcül bir küresel krize neden olabilir. Bilim insanları uyardı. Ufukta salgın var

Habertürk’ün İngiliz gazete Daily Mail'den çevirdiği habere göre; Virüsün, Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildiği ve bir önceki yılın rekorunu ikiye katladığı belirtilirken, bunun çok hızlı yayıldığı ve ölümcül olduğu duyuruldu.

Bilim insanları bir sonraki pandemiye neden olacak virüsün, İngiltere'de tavuk kümeslerinde ve ördek havuzlarından yayılabileceğini dile getirmesi korkuttu.

Bazı uzmanlar, geçen yıl yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen rekor sayıdaki vakanın ardından insanlarda kuş gribi salgınının 'ufukta' olabileceğine inandığı vurgulandı.

ÖLÜMCÜL BİR KÜRESEL KRİZE NEDEN OLABİLİR

Virüsün hayvanlarda yayıldıkça, insanları enfekte etmek ve Covid'den daha ölümcül bir küresel krize neden olmak için evrimleşebileceğine dair endişeler bulundu.

I. Dünya Savaşı'nın sonunda, şu anda dolaşımda olan H5N1'e benzer bir türün neden olduğu İspanyol gribi sebebiyle 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bu, o sırada hayatta olan her 35 kişiden birine denk geliyordu.

22 MİLYONDAN FAZLA KUŞ VE KÜMES HAYVANINDA TESPİT EDİLDİ

Virüs hızla yayılmasının yanında, aynı zamanda ölümcül de... Bu da bazı uzmanların bunun şimdiye kadarki en ölümcül varyant olduğunu söylemesine yol açıyor.

Şimdiye kadar yeni virüsün, eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildiği ve bir önceki yılın rekorunu ikiye katladığı ifade edildi.

KUŞLAR ÖLÜYOR

Cornwall Wildlife Trust (Yaban Hayvan Vakfı) geçen hafta bir uyarı yayınlayarak halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdığı bildirildi.

Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda tüylü leşler kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden martılar yağıyor. Son günlerde ve haftalarda çok büyük sayıda ölü kuşlar Güney Batı'ya akmaya başladı.

East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, kuş gribinin başka bir salgına neden olup olmayacağı konusundan ziyade, salgının ne zaman gerçekleşeceğinin üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Hunter, "Bunlar çok rastgele olaylar ve ne zaman olacağını asla gerçekten tahmin edemezsiniz, ancak etrafta ne kadar çok olursa, risk o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Profesör Hunter, normalde Birleşik Krallık'ta ne olacağının habercisi olan Avustralya'nın mayıs ayında (kış mevsimi) önemli bir salgın yaşamasının ardından bu yıl büyük bir mevsimsel grip salgının beklendiğini de dile getirdi.

Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal, bu kış en büyük viral tehdidin normal grip olduğuna inandığı dile getirdi.

"BU YAYILIRSA HİÇBİR DOĞAL KORUMAMIZ YOK"

Profesör Neal, “Mevsimsel gribin geleceğini biliyoruz, ufukta kuş gribi de var, gelebilir. Ancak mevsimsel grip ve kuş gribi ne kadar çok dolaşımda olursa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski de o kadar büyük olur. Olasılık sırasına göre normal gribin bir sonraki pandemimiz olacağını düşünüyorum ancak daha büyük endişe kuş gribi çünkü bu yayılırsa hiçbir doğal korumamız yok” şeklindeki ifadeleri kullandı.

