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Gökten ölü kuş yağdı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir anda oldu

İrlanda’da gökten düşen ölü kuşlar halkta tedirginliğe neden oldu. Ülkenin dört bir yanındaki plajlarda ve limanlarda ölü sümsük kuşları bulundu ve halkın alarma geçtiği vurgulandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:08
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İrlanda’da gökten ölü kuş yağdı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir anda oldu

Gökten ölü kuş yağdı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir anda oldu
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Irish Mirror'ın haberine göre; Gökyüzünden düşen düzinelerce kuş, yeni hastalık korkularının fitilini ateşlediği bildirildi. İrlanda çevresindeki plajlarda ve limanlarda ölü sümsük kuşları bulundu ve bir uzman, gerçek bir biyogüvenlik tehdidi oluşturan korkunç durum hakkında ‘acil eylem’ çağrısında bulundu.

YENİ BİR KUŞ GRİBİ Mİ?

Yaşanan tuhaf ölümler yeni bir kuş gribi türü korkusuna neden oldu. İngiltere'de son zamanlarda kuş gribi nedeniyle büyük dalış kuşları koloniler halinde telef oldu. Uzmanlar sorunun İrlanda'ya da sıçradığından endişe ediliyor.

Yetkili isim Niall Hatch, ölü sümsük kuşları hakkında ‘yüzlerce çağrı’ aldıklarını ve ördekler, tilkiler ve evcil kümes hayvanları yok edilmeden önce Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS) tarafından "acil eylem" çağrısında bulunulduğunu dile getirdi.

BİYOGÜVENLİK TEHLİKESİ

‘Biyogüvenlik artık büyük bir endişe kaynağı’ diyen Hatch, yaşananların bir virüs olduğunu ve bunun için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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