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Sokak röportajında konuşan vatandaştan Erdoğan'a: Depremzedelere kızıyorsun, sen yettin mi onu düşün

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş Erdoğan'ın depremzedeleri hedef gösterip 'Be ahlaksız, be namussuz, be adi' sözlerini hatırlatarak bu sözlere tepki gösterdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:11
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Vatandaştan Erdoğan'a: Depremzedelere kızıyorsun, sen yettin mi onu düşün

Sokak röportajında konuşan vatandaştan Erdoğan'a: Depremzedelere kızıyorsun, sen yettin mi onu düşün
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde ettiği hakaretlere vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sokak röportajlarına da yansıyan vatandaşların tepkisine bir yenisi daha eklendi.

 Sokak röportajı yapan 'tuylumikrofon' adlı kaynağa konuşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Ülkeyi yöneten insanlar bre namussuzlar, bre şerefsizler, bre bilmem ne falan dediği zaman hakarete girer. Bir sürü insana dava açılıyor, savcılar değil mi? Toplumu kin ve düşmanlığa bilmem neden dolayı dava açılıyor. E peki topluma böyle çadır yetersiz diyen kimdi? Devlet yok diyen kimdi? Hükümet yok diyen kimdi? Depremzedelerdi değil mi? Çoluk çocuğu binanın altında kalmış, sen bu insanlara bre hainler, bre şerefsizler, bre bilmem namussuzlar falan diyorsun. Sen yettin mi bir defa onu bir şey yap. Diyanet İşleri Başkanlığı tutup halkın bağışladığı parayı çocuk bademleyen ensar vakfına bağışlarsa AFAD'da tutar Suriyelere çeyiz yaparsa millet de gider AHBAP'a verir parasını bu kadar basit yani. Ondan sonra bir de şimdi Suriyelilere 300 metrekare 400 metrekare evler yapalım bahçeli, eksinler biçsinler bir güzel para almadan ev yapacak onlara. Bizim orada depremden yıkılan kendi insanımıza %40 kendin cebinden karşılayacaksın %60'ını devlet yardım ediyor. Bu nasıl bir şey? Suriyeliye bedava ev yapıyorsun. Kendi vatandaşına %40 parasını alıyorsun lan depremzedede para mı kaldı zaten...

İŞTE ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller arasında olan Osmaniye'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

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