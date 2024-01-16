Günümüzde Tek Adam olmak da… tek adamın adamı olmak da zor!..

Boğaz’ın özellikle de Yenikapı-Florya arası; “İçeriden deniz, denizden içerisi görünmesin” diye olsa gerek, iyice kapatıldı.

*

Ama yaptı mı, yaptı!..

Sahil kıyılarına göğe mızrak dikercesine binaları dikti mi, dikti!..

Hizmet budur?

Böylesi devasa binaları yaparsa AKP yapar.

Bundan hiç kuşkum yok.

*

Hiç kuşkum yok da benim aklıma AKP denilince önce boş arazi geliyor, hemen arkasından da o boş araziye bir mızrak gibi saplanan binalar geliyor…

Boş arazi denilince ister düz arazi isterse dağ bayır olsun, fark etmez.

Hatta dere yatakları da olabilir…

Boşsa çok katlı az katlıya bakılmaz dikiliverir binalar.

*

Benim aklıma AKP denilince güvensizlik geliyor…

Bir emekli olarak bize verilen sözler ve de gerçekleşenler…

AKP’den önceki durumumuzla, AKP dönemindeki durumumuzu kıyaslayınca güvenim tamamen kayboluyor.

Kayboluyor, çünkü AKP döneminde durum murum diye de bir şey kalmadı.

İnsanların psikolojisi bozuldu.

İlişkiler bozuldu…

Duygular bozuldu, paramız değersizleştirildi.

Böyle bir durumda güvensizlik hissedilmez de ne hissedilir?

*

Benim aklıma AKP denilince Cumhuriyetin birinci yüzyılının son çeyreği ile ikinci yüzyılın ilk çeyreği arasındaki ülkeyi yöneten Tek Adam geliyor.

Çünkü bugün AKP’de Tek Adamın dışında herhangi birinin kendi özgür iradesiyle, kendi doğrularını beyan edebileceğini düşünemiyorum.

Bunu sadece ben düşünmüyor değilim, toplumun önemli bir kesiminde böyle bir algı var.

*

Hangi konuda?

Akla gelen her konuda…

Eğitimde…

Planlamada…

Ekonomide…

Sanayide…

Tarımda…

Trafikte…

İç ilişkilerde…

Dış ilişkilerde…

Ücret artışlarında…

Parkta…

Bahçede…

Yolda…

Hatta aile planlamasında dahi Tek Adamın görüşüne göre yapılıyor ne yapılıyorsa.

Üç çocuk diyorsa üç çocuğun yapılması…

Beş çocuk diyorsa beş çocuk…

Daha fazla söylerse… ne kadarsa o kadarın yapılmasının uygun olduğu, bir çırpıda ülkeye tellal edilebiliyor.

*

Şimdi Tek Adamın partisinin İBB Başkan adayı Şehircilik ve Çevre Eski Bakanı Sayın Murat Kurum oldu.

Sayın Kurum başkanlığı kazandı diyelim, belediye başkanlığını kendi özgür ve vicdani iradesiyle mi yapacak?

Hiç sanmıyorum.

Yapamayacak, çünkü Tek Adama göre İstanbul; Murat Kurum’un iradesine ve idaresine bırakılacak kadar sıradan bir şehir değil de ondan.

Hatta, Sayın Kurum’un başkanlığında İstanbul’a yapılacak yatırımlarda ne İstanbullunun dediği olur ne de Kurum’un.

Doğrudan doğruya Tek Adamın dediği olur.

Niye?

Vatandaşın aklına yatan Tek Adamın aklına yatmama ihtimali çok yüksek de ondan

*

Anlayacağınız Tek Adam olmak da Tek Adamın adamı olmak da zor beyim, zor!..

Görelim bakalım neyler?

Rabb’im neylerse güzel eyler!..