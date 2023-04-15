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Futbolda günün programı

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:03
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Günün kritik maçları

Futbolda günün programı
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Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto Süper Lig'de 16 seansında iki mücadele oynanacak. 

Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Diğer karşılaşma ise İstanbulspor-Başakşehir arasında oynanacak.

Günün en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise 16'da Tuzlaspor-Bodrumspor maçı oynanacak.

20.30'da ise Denizlispor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak.

İşte günün programı;

16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana Stadyumu)
16.00 İstanbulspor - Başakşehir (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (Ülker Stadyumu)

1. LİG
16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor (15 Temmuz Stadı)
20.30 Denizlispor - Keçiörengücü (Denizli Atatürk Stadyumu)

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