Futbolda günün programı

Editör: Hamza Özalkuş
Spor Toto Süper Lig'de 16 seansında iki mücadele oynanacak.
Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Diğer karşılaşma ise İstanbulspor-Başakşehir arasında oynanacak.
Günün en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise 16'da Tuzlaspor-Bodrumspor maçı oynanacak.
20.30'da ise Denizlispor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak.
İşte günün programı;
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana Stadyumu)
16.00 İstanbulspor - Başakşehir (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (Ülker Stadyumu)
1. LİG
16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor (15 Temmuz Stadı)
20.30 Denizlispor - Keçiörengücü (Denizli Atatürk Stadyumu)