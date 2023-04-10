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İsviçre'de 20 Frank'a doya doya alışveriş yapan gurbetçi

Türkiye'de gündem seçim hareketliliğiyle dolup taşsa da vatandaşın en önemli gündem maddesi ekonomi. Durum böyle olunca da özellikle yurt dışından paylaşılan ve cüzi miktarlarda paralarla yapılan alışveriş videoları merakla izleniyor. Bu defaki video İsviçre'de yaşayan bir gurbetçiden geldi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 00:24
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Gurbetçilerin yurt dışından paylaştığı alışveriş videolarına bir yenisi daha eklendi

İsviçre'de 20 Frank'a doya doya alışveriş yapan gurbetçi
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Sosyal medya platformundan paylaşılan videoda, asgari ücretin 4 bin Frank (85 bin Türk lirası) olan İsviçre’de yaşayan bir gurbetçi markete gidip 20 Frank (425 TL) ile alışveriş yapıyor.

İktidar ülkedeki ekonomik sıkıntıları her fırsatta “Avrupa’da da enflasyon yükseliyor” sözleriyle yumuşatmaya çalışsa da yurt dışında yaşayan gurbetçiler tam tersini anlatan videolar çekmeye devam ediyor. 

Temel gıda maddelerinin hemen hemen hepsini 20 Frank ödeyerek alabilen gurbetçi, çektiği videonun sonunu da ironi yaparak, “Gördüğünüz gibi içkiler de çok ucuz o yüzden herkes Türkiye’yi kıskanıyor” ifadelerini kullandı. 

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