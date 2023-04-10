İsviçre'de 20 Frank'a doya doya alışveriş yapan gurbetçi

Sosyal medya platformundan paylaşılan videoda, asgari ücretin 4 bin Frank (85 bin Türk lirası) olan İsviçre’de yaşayan bir gurbetçi markete gidip 20 Frank (425 TL) ile alışveriş yapıyor.

İktidar ülkedeki ekonomik sıkıntıları her fırsatta “Avrupa’da da enflasyon yükseliyor” sözleriyle yumuşatmaya çalışsa da yurt dışında yaşayan gurbetçiler tam tersini anlatan videolar çekmeye devam ediyor.

Temel gıda maddelerinin hemen hemen hepsini 20 Frank ödeyerek alabilen gurbetçi, çektiği videonun sonunu da ironi yaparak, “Gördüğünüz gibi içkiler de çok ucuz o yüzden herkes Türkiye’yi kıskanıyor” ifadelerini kullandı.