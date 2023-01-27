27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Apple takas değerini düşürdü. Fiyat listesi yayınlandı

Apple'ın takas programı olan "trade in" ile yurt dışında iPhone'lar indirimli fiyatlara alınabiliyordu. Şirket, değişim kampanyası kapsamında iPhone fiyatlarını bir kez daha düşürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:20
Takip Et

Apple takas değerini düşürdü

Apple takas değerini düşürdü. Fiyat listesi yayınlandı
+
Aa
-

DonanımHaber'den alınan bilgilere göre; Türkiye’de “iPhone değiş tokuş” kampanyası, “Apple eskiyi getir yeniyi al” vb. kampanyalar düzenlenlemesi ile biliniyor.

Ancak, Apple Türkiye’nin iPhone takas kampanyası yok. Yurt dışında Apple trade in programı ile iPhone’lar indirimli olarak alınabiliyor. Şirket, yeni ürün çıkardıkça, biraz da piyasaya bakarak iPhone’ların takas fiyatlarını değiştiriyor.

Geçen hafta yeni Mac Mini, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının ardından, Apple takas programına dahil olan iPhone’lar için fiyatlar bir kez daha güncellendi.

iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu şekilde:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
1
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
4
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.