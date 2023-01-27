Apple takas değerini düşürdü. Fiyat listesi yayınlandı

DonanımHaber'den alınan bilgilere göre; Türkiye’de “iPhone değiş tokuş” kampanyası, “Apple eskiyi getir yeniyi al” vb. kampanyalar düzenlenlemesi ile biliniyor.

Ancak, Apple Türkiye’nin iPhone takas kampanyası yok. Yurt dışında Apple trade in programı ile iPhone’lar indirimli olarak alınabiliyor. Şirket, yeni ürün çıkardıkça, biraz da piyasaya bakarak iPhone’ların takas fiyatlarını değiştiriyor.

Geçen hafta yeni Mac Mini, MacBook ve HomePod modellerinin duyurulmasının ardından, Apple takas programına dahil olan iPhone’lar için fiyatlar bir kez daha güncellendi.

iPhone takas fiyatları 80 dolara kadar düştü. Apple takas kampanyası ile telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar için yeni iPhone fiyatları şu şekilde: