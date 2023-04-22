Almanya'da yaşayan gurbetçi anlattı herkes ağzı açık izledi. Telefon alır gibi tüm aile kendine araba alıyor

Almanya’da yaşayan bir Türk kadının sokak röportajındaki ‘kaç tane arabasız var’ sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçi genç kadın “Benim bir tane var. Ailemin kız kardeşimin, babamın, annemin herkesin ayrı bir arabası var.” dedi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi anlattı herkes ağzı açık izledi. Telefon alır gibi tüm aile kendine araba alıyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye''de ekonomik kriz her geçen gün artıyor. Vatandaş ekonomik krizin ağır yükü altında ezilmeye devam ediyor.

İktidarın politikaları sebebiyle ekonomik kriz derinleşirken sosyal medyanın gündemi ekonomi oldu. Ekonomik krizin ağırlıklı olduğu paylaşımlar arttı.

Yıllardır devam eden ''alım gücü farkı'' tartışması yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada Almanya’da yaşayan gurbetçi genç bir kadının söyledikleri ekonomik krizin gerçekliğini ortaya koyuyor.

"Gurbetçi anlattı ağzım açık dinledim..." notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

almanyada-yasayan-gurbetci-anlatti-herkes-agzi-acik-izledi-yenicag-1.jpgGurbetçi kadın sokak röportajında sorulara şu yanıtları verdi:

Soru: Efendim nerede yaşıyorsunuz?

Cevap: Köln

Soru: Hangi model marka arabaya biniyorsunuz?

Mercedes E serisi

Soru: Ne kadar Almanya’da E Class Mercedes satın almak istesek?

Cevap: Sıfır 45-50 bin euro ikinci el 30-35 bin euro

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Soru: Almanya’da herkes kolaylıkla arabaya binebiliyor mu?

Cevap: Evet bayağı

Soru: Sizin kaç tane arabanız var?

Benim bir tane var. Ailemin kız kardeşimin, babamın, annemin herkesin ayrı bir arabası var.

Cep telefonu gibi herkeste var

Evet İPhone 11 mi İPohe 14 mü? O da arabalara göre. Ben İPhone12 kullanıyorum.

Soru: İPhone Almanya’da ne kadar?

Cevap: 600-800 euro arasında. Bir arkadaşıma iphone 14 getirdim İstanbul’a 1300 euroya. Buradaki fiyatı 45 bin lira. Evet 2 telefon alabilir aslında.

Soru: Almanya hayal edildiği gibi bir ülke mi?

Cevap: Ben rahatım, memnunum oradaki sistemden devletin bize verdiği değerden.

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