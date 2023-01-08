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Acemi Okan Buruk da size gülüyor şimdi öpün bakalım elini

Gürel Yurttaş yazdı. Jorge Jesus'u profesör olarak görenler.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:55
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Gürel Yurttaş yazdı. Acemi Okan Buruk da size gülüyor şimdi öpün bakalım elini

Acemi Okan Buruk da size gülüyor şimdi öpün bakalım elini
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce onbirler açıklandığında... Ne yorumlar ne yorumlar!

Çıktı ulemalar televizyon kanallarına... Başladılar yağdırmaya:

- Okan Buruk korkak!

- Jesus'u görüyor musun profesör adam!

- Okan Buruk santrforsuz çıkmış. Bilmiyor bu işi!

- Jorge Jesus profesör canım. Galibiyet için sürmüş ekibini.

Oysa yanıldıkları şuydu.

Okan Buruk dersini iyi çalışmıştı. Jorge Jesus ise sanki sıradan bir takıma karşı oynuyormuş gibi sürmüştü takımını.

Yine 3'lü defans. Çizgi halinde. Orta saha aynı. Forvette iki oyuncu.

Okan Buruk ise öğrenmiş işi.

Madem çizgi defans oynuyor, o zaman ben de sürerim sahaya hızlı oyuncuları. Arkasına atılan toplarla giderim sonuca demiş.

Büyük bir cesaretle Icardi ve Gomis'i kulübeye çekmiş.

İstediğini de elde etmiş.

Icardi'yi de tam zamanında oyuna alarak fişi çekmiş.

Hadi bakalım kıs kıs gülenler!

Okan Buruk'un arkasından dedikodu üretenler.

Çıkın söyleyin bakalım biz yanılmışız deyin.

Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de Galatasaray'ın kaç kez var böyle zaferi.

Bükemediğin bileği öpeceksin.

Öpün bakalım Okan Buruk'un elini.

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