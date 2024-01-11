Gut hastalığına karşı etkili. Ağız ve boğaz enfeksiyonlarını iyileştiriyor. İşte şifa deposu o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Gut hastalığına karşı etkili. Ağız ve boğaz enfeksiyonlarını iyileştiriyor. İşte şifa deposu o ot
Gut hastalığına karşı etkili olan ve ağız ve boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren şifa deposu kurtayağı otu dikkat çekti.

Doğal besinler, sağlıklı yaşamak isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bu besinlerden biri de kurtayağı otu.

Bu bitki, hem güzel görünüyor hem de sağlığa faydalı. Kurtayağı otu, gut hastalığı ve boğaz iltihabı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.

Gut hastalığı, eklemlerde ağrı ve şişlik yapan bir iltihaplanma türüdür.

Eklemlerde fazla miktarda ürik asit kristalleri birikir. Bu hastalık, çok eski zamanlardan beri biliniyor ve tedavi edilebiliyor.

Boğaz iltihabı, boğazda kızarıklık, şişlik ve ağrıya neden olan bir enfeksiyondur. Boğazın arkasındaki genizden, önündeki gırtlak bölgesine kadar olan kısım iltihaplanır.

Bu iltihaba, virüsler, bakteriler veya mantarlar gibi mikroplar sebep olabilir.

Bazı durumlarda, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar da boğaz iltihabına yol açabilir.

KURT AYAĞI OTU NEDİR?

Kurtayağı otu, kibrit otunun bir çeşididir. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olur.

Çiçekleri sarı renklidir ve kurtayağı tozu adı verilen bir madde içerir. Bu toz, tıpta kullanılır ve iltihap giderici özelliği vardır.

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