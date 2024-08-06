Güvercinler susuz kalmasın diye hortumla su tutan vatandaş

Kaynak: İHA
Güvercinler susuz kalmasın diye hortumla su tutan vatandaş

Bursa’da aşırı sıcaklıklar nedeniyle susuz kalan güvercinleri, bir vatandaş hortumla ıslatarak hem serinletiyor hem de susuz kalmamalarını sağlıyor.

Bursa’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte, şehirdeki güvercinler de susuzlukla mücadele ediyor. Bu durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, güvercinlerin serinlemesi ve susuz kalmamaları için anlamlı bir çözüm buldu.

Gönüllü olarak güvercinlere yardım eden bu vatandaş, her gün belirli saatlerde eline aldığı hortumla güvercinleri ıslatarak hem serinlemelerini sağlıyor hem de onların su ihtiyaçlarını gideriyor. Güvercinlerin suyla buluştuğu anlar, çevredeki insanların da dikkatini çekiyor ve birçok kişi bu anlamlı davranışı takdirle karşılıyor.

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