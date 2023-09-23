Güvey otu görme bozukluklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Güvey otu; Görme zafiyetinde de faydalıdır.

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Göz tembelliği, tıbbi terimiyle ambliyopi, çocukluk döneminde gelişen ve gözlerden birinin normal görme işlevini yerine getirememesi durumudur.

GÖZ TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir gözün diğerinden daha az etkili olması: Bir gözün diğerinden daha az etkili olması, göz tembelliğinin en yaygın belirtilerinden biridir. Bu durumda, zayıf göz bulanık, bulanık veya bozuk görüntüler oluşturabilir.

Göz kayması: Strabismus olarak bilinen göz kayması, bir gözün diğerinden daha fazla ayrılması durumunda göz tembelliğine neden olabilir.

Baş ağrısı: Gözlerinizin düzgün çalışmadığı durumlarda baş ağrıları da ortaya çıkabilir.

Çift görme: Göz tembelliği olan kişilerde çift görme de görülebilir.

Okuma güçlüğü: Gözlerden birinin normalden daha az etkili olması, okuma ve yazma gibi görsel görevlerde güçlüğe neden olabilir.

Derinlik algısındaki zorluklar: İki gözün normal bir şekilde işbirliği yapamadığı durumlarda derinlik algısı da zorlaşabilir.

GEVEY OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Bitkiden Yararlanma Yöntemleri: Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür. Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki 150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

Yağ: Hava geçirmeyen bir kaba 15-20 g kıyılmış bitki ve 50 ml zeytinyağı konur, 3-4 hafta güneşte dinlendirilir. Yağ damıtma yöntemiyle de elde edilir.

Banyo: 100 g kuru bitki 1 litre soğuk suda kaynama noktasına kadar ısıtılır, 10 dk demlenip süzülür. Banyo suyuna karıştırılır.