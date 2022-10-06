﻿Güzellik Uzmanı kış ayları öncesi uyardı

İHA’nın haberine göre; Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildin yapısını bozabilen erezyona uğratabilen faktörlerin başında olduğu vurgulandı. Ciltteki aşırı kurumanın oluşturduğu hassasiyet ve buna paralel olarak cilt sorunlarında artış sürüyor.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, kış mevsimi cilt uygulamalarının yaz aylarında keskin güneşin etkisiyle oluşan lekeler ve çillere yönelik protokollerin uygulanacak en sağlıklı dönem olduğunu dile getirdi.

Çekinmez, danışanlarının kış aylarının gelmesiyle bir an önce işleme başlaması gerektiğini hatırlatarak, kuru ciltlerin neden olduğu kırışıklıklara karşı nemlendirici kullanılması ve uygulamanın cilt şekline göre yapılması gerektiğini belirtti.

“KURU CİLTLERE NEMLENDİRİCİ ŞART”

Sinem Çekinmez, “Kış aylarında cilt bakımın daha çok tercih edilmesinin sebebi, yaz aylarında tatile gidilerek keskin güneşin etkisiyle lekeler ve çiller oluşur buna bağlı kış aylarında yapılması gereken işlemdir. Kış aylarında hava çok sert olduğu için, genel olarak insanlarda ciltler çok çabuk kurur, bakım yapıldığı zaman yağ, kir, makyaj atıklarından temizlenir. Cilt yapısına uygun işlemler yapılır, kırışık, leke olan danışanlarımıza 4 seans bakım ile hem leke hem de kırışıklıklarda azalma oluyor. Kuru cildi olan vatandaşların genel olarak nemlendirici kullanması gerekiyor, kuru ciltlerde kırışıklık oluşumunu engeller” diye konuştu.