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Profesör Şimşek korona virüs tedbirlerinin ortadan kalktığı ilk kışa girerken uyardı

Profesör Serap Şimşek, korona virüs tedbirlerinin tamamen ortadan kalktığı ilk kış ayına girmeye hazırlandığımız günlerde grip vb. diğer virüslere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:07
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Profesör Şimşek korona virüs tedbirlerinin ortadan kalktığı ilk kışa girerken uyardı

Profesör Şimşek korona virüs tedbirlerinin ortadan kalktığı ilk kışa girerken uyardı
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KLİMİK Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, her yıl önce Güney yarım küreyi etkileyen grip (influenza) salgınının bu yıl Avustralya’da patlama şeklinde yaşandığına dikkat çekerek grip aşısı çıkmış olanların beklemeden aşılarını yaptırması gerektiğini belirtti.

"DİĞER VİRÜSLER AÇISINDAN BU YIL DAHA ŞİDDETLİ GEÇEBİLİR"
Prof. Dr. Yavuz, "Kovid başladığından beri aldığımız birçok önlem vardı. Aşının yanında en başından itibaren aldığımız kişisel önlemlerimiz, diğer solunum yoluyla bulaşan virüsleri de oldukça azaltmıştı. Geçen yıldan itibaren bu önlemler azaltıldı ve bu yıl da tamamen kaldırıldığı için, aslında bu virüslerin yeniden ortaya çıkacağını bekliyorduk.

“AVUSTRALYA’DA HIZLI BAŞLADI”
Geçen yıl kısmen önlemler devam ettiği için bir ‘patlama’ şeklinde olmadı ama bu yıl ölmemler tamamen kaldırıldığı için biraz daha şiddetli yaşayacağımızı ön görüyoruz, bilim çevirileri de böyle düşünüyor. Grip açısından bakarsak, Güney yarım kürede özellikle Avustralya'da, hızlı başladı grip.

“ÖNLEMLER TAMAMEN ORTADAN KALKTI”
Onlar sezonun sonuna gelmiş durumdalar şu anda. Bir süre hızlı gittikten sonra, tekrar önceki yılların altında bir seviyede bitti grip sezonu. Ama aynı şey burada da olursa, hızlı bir giriş olabilir gerçekten garip açısından. Çünkü şu an kişisel koruyucu önlemler, maske, kalabalıkların azaltılması vs. bunlar tamamen kalktı" dedi.

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