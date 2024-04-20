Haber kanalında böyle spikerler olmalı mı? Herkes ekrana bakıyor kimse haber dinlemiyor

Haber sunucularının yalnızca bir ceket giyerek ve iç çamaşırı giymeden haber sundukları anlar, büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kanalın bu yayın stratejisini 'izleyici sayısını artırma yöntemi' olarak değerlendirdiler.