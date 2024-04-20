Haber kanalında böyle spikerler olmalı mı? Herkes ekrana bakıyor kimse haber dinlemiyor

Arnavutluk'taki Zjarr TV medya şirketinin benimsediği yeni yayın stratejisi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Bu strateji, daha fazla insanın haberleri izlemesini teşvik etmek amacıyla sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi gördü.
Zjarr TV'nin haber bültenleri, politikadan magazin haberlerine kadar birçok konuyu kapsadı..
Ancak, özellikle haber sunucularının cesur kıyafet tercihleri dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Greta, Enki, Flavia, Eliona adlı kadın sunucuların haber sundukları sırada çekilmiş görüntüler yer alıyor.
Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, bu görüntülere yorum yapmaktan geri kalmadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gerçekten işe yarayan bir strateji" şeklinde yorum yaptı.
Diğer bir kullanıcı ise, "Gördüğüm en akıllıca hamle" ifadesini kullandı.
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