Öyle bir elbise ile oy atmaya gitti ki yorum yağdı. HaberTürk'ün mini etekli spikeri herkesi perişan etti

HaberTürk'ün güzel sunucusu Ela Rumeysa Cebeci,'nin oy kullanırken giydiği elbise sosyal medyada gündem oldu. Cebeci'nin Instagram paylaşımına yorum yağdı.