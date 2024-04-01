Öyle bir elbise ile oy atmaya gitti ki yorum yağdı. HaberTürk'ün mini etekli spikeri herkesi perişan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Öyle bir elbise ile oy atmaya gitti ki yorum yağdı. HaberTürk'ün mini etekli spikeri herkesi perişan etti
HaberTürk'ün güzel sunucusu Ela Rumeysa Cebeci,'nin oy kullanırken giydiği elbise sosyal medyada gündem oldu. Cebeci'nin Instagram paylaşımına yorum yağdı.

Türkiye 31 Mart'ta büyük bir demokrasi örneği göstererek sandıkta kararını verdi. Yurdun farklı yerlerinde tanıdık simalardan vatandaşlara kadar, oy kullanmaya renkli kıyafetlerle geldi.

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Oy kullanamaya gelen ünlüler, gerek tercih ettikleri kıyafetlerle, gerekse de söyledikleriyle gündem oldu.

Giydiği kıyafetle kendisinden söz ettirenlerden birisi de HaberTürk'ün güzel sunucusu Ela Rumeysa Cebeci oldu. Cebeci, giydiği mavi kıyafetlerle görenleri hayran bıraktı.

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PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Oy kullandığı anları Instagram hesabından "Hayırlı olsun canım TÜRKİYEM" sözüyle paylaşan Cebeci, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni ve yorum topladı.

İşte o yorumlardan bazıları:

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