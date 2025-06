Haber kovalamak için hazırlananlara rehber

Levent Bulut uzun yıllar Yeniçağ yayın grubunda da görev almış deneyimli bir gazeteci. Şu anda özel sektörde önemli bir kurumda iletişim sorumlusu. Üretken bir gazeteci olan Levent Bulut birikimlerini kitaplaştıran meslektaşlarımız arasında. Bulut kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Yeni kitabının adı; “Haberin Peşinde: Gazetecinin El Kitabı”… İsminden de anlaşılacağı üzere Levent Bulut bu kitabıyla mesleki tecrübelerini mesleğe yeni başlayacak genç gazeteci adaylarıyla paylaşıp onlara rehberlik etmeyi arzulamış. Bunu da kitabının önsözünde şöyle ifade ediyor:

“Bu kitabın amacı, gazetecilik öğrencilerine ve genç meslektaşlarıma yol göstermek, onların bilgi ve becerilerini artırmak ve gazetecilik mesleğinin önemini ve güzelliklerini aktarmaktır. Sayfaları çevirdikçe, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku, bir yaşam biçimi olduğunu anlayacaksınız. Haber nedir ve nasıl yazılır?, Spot ve başlık ne anlatır?, Röportaj nasıl yapılır, kaynaklar nasıl korunur?, Dijital gazetecilik ve etik nerede buluşur? gibi sorulara her sayfada; sahadan notlar, yaşanmış tecrübeler, kurgusal haber örnekleri ve mesleki püf noktalarına değinerek yanıt vermeye çalıştım. Her satırını, sizleri daha bilinçli, daha donanımlı ve daha duyarlı gazeteciler olarak yetiştirmek amacıyla kaleme aldım. İşte karşınızda, kalemimden dökülenler, gerçeklerin peşinde geçen on beş yılın özü. Umarım bu satırlar, sizlere kendi gazetecilik yolculuğunuzda ilham ve rehber olur.”

Sadece basında değil, tüm meslek kollarında keşke herkes bildiklerini ve deneyimlerini genç meslektaş adaylarına aktaracak böyle kitaplar kaleme alsa. Bilgi çağında bilginin paylaşılmasının önemini anlatmaya gerek var mı?

Kitapyurdu Yayıncılık Tel:(0532) 152 23 69

Soğuk savaş döneminde Türk-İngiliz yakınlaşması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdussamed Geçer, “Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri” adlı kapsamlı çalışmasında CENTO, Kıbrıs ve Eksen Genişlemesi kapsamında 1964-1969 yılları arasındaki süreci masaya yatırıyor. Dr. Abdussamed Geçer, söz konusu dönemde Türk-İngiliz siyasi ilişkilerinde öne çıkan gelişmeleri ele alarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş’ın ilk dönemine kıyasla nasıl bir seyir izlediğini, iki ülkenin bu ilişkilere ve kriz noktalarına karşı yaklaşımlarını ve var olan meselelerde tarafların nasıl bir rol üstlendiğini gözler önüne seriyor. Soğuk Savaş'ın ilk döneminde iki ülke arasındaki başlıca meseleler Sovyet tehdidi ve bölgesel güvenliğin temini iken bu dönemde öne çıkan CENTO ve Kıbrıs politikalarına, Türkiye'nin eksen genişlemesi siyasetinin İngilizler tarafından nasıl değerlendirildiğine yoğunluk veren Dr. Geçer, ayrıca, incelediği "Çifte-Enosis" ve “Tazminatlı-Enosis” kavramları ile literatüre katkıda bulunuyor.

Soğuk Savaş’ın hemen başında Sovyetler Birliği’nin talep ve tehditlerine maruz kalan Türkiye, 1939 antlaşması ile resmen müttefik olduğu İngiltere’den destek arayışına girmişti. İngiltere, her ne kadar, İkinci Dünya Savaşı’ndaki tavrı nedeniyle Türkiye’ye karşı mesafeli bir tutum izliyor olsa da Sovyetlerin sadece Türkiye’yi değil, kendi bölgesel çıkarlarını da tehdit ettiğinin farkındaydı. Bu nedenle, Türkiye’yi söz konusu baskılar karşısında desteklemeye karar verdi. Bu dönem, Türkiye ve İngiltere’nin bölgesel düzeyde stratejik çıkarları örtüşüyordu. İki ülkenin stratejilerindeki ortaklık, 1939 yılında kurulan ittifakın hem NATO’da hem de CENTO adını alacak Bağdat Paktı’nda devam etmesini sağladı. Kitapta, Soğuk Savaş dönemi içerisinde detant dönemi dediğimiz, ana aktörler arasındaki ilişkilerin nispeten yumuşadığı ve bölgesel konular öne çıktığı 1960’lı yıllarda Türk dış politikasını ele alınıyor. Türkiye’nin bu dönemde özellikle üzerinde durduğu Kıbrıs politikası bağlamında İngiltere ile yürütülen diplomatik süreçlerin ayrıntılarını gayet doyurucu biçimde sunuluyor ve eksen genişlemesi politikasının ilk ipuçlarını veriliyor.

TİMAŞ Yayınları Tel:(0212) 511 24 24