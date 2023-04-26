Habertürk’le Sevilay Yılman’ın yolları ayrıldı

Gazeteci Sevilay Yılman, 'Hoşçakalın' başlıklı son yazısıyla Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu.

Ayrılmaması için kurum temsilcilerinin kendisine çok ısrar ettiğini, ancak bağımsız gazetecilik yapmak istediğini söyleyen Yılman, sosyal medyada paylaşım yaparken Habertürk'ün kurallarına uygun davranamadığı için ayrılık kararı aldığını aktardı.

Yılman, yeni dönemde, "Özellikle medya, yargı, ticaret ve siyaset denkleminin ombudsmanı olacağım" ifadesini kullandı.

YOUTUBE KANALI KURACAK

YouTube kanalı kurabileceğini söyleyen Yılmaz, ayrılık kararının tamamen kendisine ait olduğunu aktardı.

Yılman’ın veda yazısında, “Ne oldu bana bilmiyorum ama son zamanlarda Habertürk’ün kurumsal ilkelerine uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. Bilirsiniz… Her kurum, kuruluşun, şirketin kendine has belli kaideleri, kuralları ve belli bir disiplin vardır.” dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NA AÇIK DESTEK

Devamında Yılman, “Ciner Medya Grubu’nun da sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar var. Ben epeyce bir direndim bu kurallara uyum sağlayabilmek için ama son süreçte maalesef başarılı olamadım, olamıyorum da…” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’na açık destek verdiğini belirten Yılman “Bu süreçte tarafı olduğum Millet İttifakı’na açık destek verirken Habertürk’ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum.” şeklinde yazdı.