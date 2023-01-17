Sevilay Yılman'dan SADAT kumpasına tepki. Yazısında Kılıçdaroğlu-Necat Gülseven buluşmasını övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar ile yaptığı röportaj TV100'de banttan yayınlandı. Ancak yayın sırasında Kılıçdaroğlu'nun daha önce paramiliter yapı olarak niteleyip tepki gösterdiği SADAT'ın reklamının girilmesi büyük tepkiye yol açtı.

NECATİ GÜVEN İLE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELDİ

Bu kumpas sonrası, 3N Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

SEVİLAY YILMAN’DAN KUMPAS TEPKİSİ

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, "Linç kültürü ve Kılıçdaroğlu’nun olgunluğu" başlıklı yazısında Cumartesi gününden bugüne yaşananları özetledi. Yılman Kılıçdaroğlu'nun olgunluğuna ve Necat Gülseven buluşmasında tarihe not düşülen fotoğraflara övgüde bulundu.

Yılman, emekçilerin işlerine geri dönmesine de çok sevindiğini belirtti.

İşte Yılman'ın o yazısı

Geçen Cumartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu.

Ve yayın sırasında enteresan bir olay yaşandı.

Aylar evvel Kılıçdaroğlu’nun kapısının önüne bizzat giderek paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlandı.

Tabii kıyamet koptu. En başta CHP Lideri…

Yayından sonra sosyal medya hesabından reklam çıktığı anın ekran görüntüsünü paylaşarak, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" ifadeleriyle çok sert bir tepki gösterdi.

Ama bu tepki sadece ve sadece SADAT’a idi. Yayının yapıldığı TV 100’e ya da ağırlayan Uğur Dündar’a değildi.

Çünkü SADAT’ın niyetinin halis olmadığı belliydi ve zaten sonradan SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi’de sosyal medyada yaptığı paylaşımla reklamı Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken planlayarak verdiklerini itiraf etti.

Ve bu itirafı yaparken bir de; “2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim” diyerek dalgasını geçti.

Yani yaptıkları çiğliğin gerçekten de planlanmış bir çiğlik olduğunu söylemekten hiç utanmadı.

Dolayısıyla Kemal Bey’in SADAT’a sosyal medya üzerinden verdiği tepki çok yerinde ve haklı bir tepkiydi.

Ancak herkes Kemal Bey kadar ince ve hesaplı davranamadı.

Sanki TV 100 ve de program sahibi Uğur Dündar SADAT’ın kötü niyetli bu girişimine bile/isteye ortak olmuş gibi inanılmaz tepkiler gösterildi.

Uslanmaz müfrit muhalif kalemlerin, yorumcuların başını çektiği güruh SADAT’ın yaptığı çirkinliği hem kanala hem Uğur Ağabey’e mal ederek korkunç bir linç gerçekleşmesine sebep oldular.

Uğur Dündar gibi duruşu belli duayen bir ismin Kılıçdaroğlu’na yönelik bir kumpasın bir parçası olabileceğini iddia edebilecek kadar akıldan ve vicdandan yoksun yorumlar bile yapıldı linç güruhu tarafından.

Tepkiler o kadar yükseldi ki kanal yönetimi sonunda bir açıklama yaparak hem SADAT yetkilisinin tweetine ;”ahlaka sığmayan” diyerek tepki gösterdi hem de Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlularını işten çıkardığını açıkladı.

Neyse ki yaptıkları aymazlık üzerine 3 çalışanın yok yere ekmeğinden olmasını kıs kıs gülerek izleyen SADAT’ın ve müfrit muhaliflerin bu ayıbı temizlendi.

Üstelik bizzat CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne giderek özür dileyen kanalın patronu Necat Gülseven’e; “Sizin bir kötü niyetiniz olmadığını biliyorum. Bundan eminim. Uğur Bey’e ve size yönelik eleştirilere, tepkilere en az sizler kadar üzüldüm. Bu yüzden 3 arkadaşın işine son verdiğinizi duydum. Bu beni daha çok üzdü. Lütfen o 3 arkadaşı görevlerine döndürün. Masum insanların ekmeğinden olmasını asla istemiyorum” diyerek ricada bulunmuş.

Evet. SADAT’ın reklamının tam da onun olduğu bir program sırasında yayınlanmış olması büyük bir hata…

Ama sonuçta hata! Kim tam olarak bilmiyorum ama öğrendiğim kadarıyla bir çalışanın dikkatsizliği nedeniyle oluşmuş bir durum. Biz de aynı işi yapıyoruz.

Yaşanıyor zaman zaman böyle talihsizlikler. Ki, reklam girdiği anda yayın sorumluları fark edip kısa zaman içerisinde geri çekmişlerdi.

Evet…Kısacık da olsa SADAT o reklamıyla amacına ulaştı belki ama onların bu kötücül niyetleri nedeniyle yüzlerce çalışanı olan bir televizyon kanalının zora düşmesinin ve dahası 3 çalışanının böylesi ekonomik bir süreçte işsiz kalmasının tek nedeni muhaliflerin akıllara durgunluk veren yorumlarıydı, tepkileriydi.

O nedenle çok memnun oldum Kılıçdaroğlu/Necat Gülseven buluşmasına ve oradan yansıyan güzel fotoğraflara, verilen insanlık dolu mesaja…

Teşekkür ediyorum ben emekçi arkadaşlar adına Sayın Kılıçdaroğlu’na…

Bravo! Ama yazımı bitirmeden evvel bir noktaya özellikle temas edeceğim. Linç kültürü…

Şaka gibi evet ama böyle bir kültürümüz var artık. Hangi taraf olursa olsun hiç farketmiyor.

Sosyal medyada iktidar kanadında da muhalif kanatta da maalesef bu kültür bir düstur oldu artık.

Her iki tarafın öncüleri var. Birinin bir işaret fişeği atması yetiyor.

O işareti alan troller linç girişimini büyütüyorlar ve onların peşinden giden insanlar da sorgu sual etmeden, doğru mu yanlış mı demeden ortak oluyorlar linçleme işine.

Sadece siyasi konularda da değil. Her konuda ve her alanda bu kültür kullanılarak insanlar itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

Öyle bir hal aldı ki… Farklılıklara kapalı, farklı değerlendirmelere, yorumlara blokajlı ekiplerin radarına girip de linçlenecek korkusu ile insanlar düşüncelerini paylaşamıyor artık.

Herkesten… Özellikle de sosyal medyada etkin olan insanlardan rica ediyorum…

Lütfen biraz sağduyu… Biraz anlayış ve biraz hoşgörü…

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT'ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü. Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alarak, "Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik" sözlerini sarf etmişti. Tepki çeken reklamın söz konusu açıklamanın ardından yayınlanması da dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti. CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu.

TV100'DEN AÇIKLAMA

TV100 yayınlanan reklamla ilgili reklam müdürü ve yayın sorumlusunun görevlerine son verildiğini açıklarken olayın bir "Operasyon" olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONA HEDEF OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanaldan yeni açıklamalar yapıldı.

Açıkalamda şu ifadeler kullanıldı:

Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.

SADAT: BİLİNÇLİ YAPTIK

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı açıklamada reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

"2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL'lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş" ifadesini kullanan Tanrıverdi, "CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.