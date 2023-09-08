Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı: Bu meslek büyük bir kıskaçta

Habertürk programcısı ve gazeteci Afşin Yurdakul, 2013 yılından bu yana görev yaptığı Habertürk TV'den ayrıldı. Canlı yayında yaptığı veda konuşmasında "Gazetecilik büyük kıskaçta" diyen Yurdakul, “Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun” ifadelerini kullandı.

Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı: Bu meslek büyük bir kıskaçta

Habertürk'te 2013 yılından bu yana görev yapan ve HT 360 programını hazırlayıp sunan Afşin Yurdakul, kanala veda ettiğini duyurdu.

Son yayının ardından izleyicilere veda eden Yurdakul, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ, BÜTÜN RENKLERİNE EMANET OLSUN"

"Bugün bu ekranda son yayın... 10 yıl, çok uzun bir süre. Bu ekrandayken hep krizlerle boğuştuk diyebilirim. Tüm birimlerde omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ediyorum. Bu kısım belki en duygulu olanı olacak, beni hep 'Dünyada en iyisi neredeyse git öğren evladım sonra gel ülkende hizmet et' diye yetiştiren rahmetli anneme ve canım babama teşekkür ediyorum. Bu meslek büyük bir kıskaçta; demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz. Nefes aldırmak hepimizin görevi. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün renklerine emanet olsun. Allah'a ısmarladık."

ALTAYLI, BAKİ VE YILMAN DA AYRILMIŞTI

Seçim sürecinin ardından ayrılıkların yaşandığı Habertürk'te tanıdık isimler bir bir görevlerinden ayrıldı. Seçim sürecinde yaşanırken Habertürk yazarı Sevilay Yılman ve Ebru Baki kurumla bağını keserken, 14 Mayıs sonrasında sırasıyla gazeteci Fatih Altaylı, Kübra Par, Serap Belet ve Kürşad Oğuz da Habertürk'ten ayrılan isimler arasına katılmıştı.

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