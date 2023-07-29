Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy bileti olduğu halde uçağa alınmadı. THY basın müşaviri ile atıştı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy uçağa alınmadığını iddia ederek THY ile kavga etti. Ersoy’un yaptığı paylaşıma yanıt THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy bileti olduğu halde uçağa alınmadı. THY basın müşaviri ile atıştı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Türk Hava Yolları’nın (THY) fazla bilet sattığını iddia ederek, havaalanına vaktinde gitmesine rağmen kendisini uçağa almadıklarını iddia etti.

Ersoy, "Paylaşmak durumundayım" notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Bunu paylaşmamak için uğraştım. Gece 3.10'da uçağım var. THY bu ara sürekli fazla bilet satışı yapıyor. Havaalanına 45 dakika kala geldim. Check in yapmama müsade edilmeli. Uçak dolu olduğu için beni almadılar. Çözümü sorduğumda beni sonraki uçağa bindirmeleri gerekir. 'Check in yapmadığınız için' dediler, 'Sistem izin vermiyor yapmama' dedim. 'O zaman tekrar bilet almanız gerekiyor' dediler. Satın aldığım bileti, zamanında geldiğim halde binemiyorum. Hem uçakları doldurup fazla bilet satıyorlar, vaktimden erken geldim. 'Geç kaldınız' diyor. 'Hayır, tekrar bilet almanız lazım' yanıtı alıyorum."

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THY’DEN ERSOY’A YANIT: GEÇ KALDIN

Ersoy’a yanıt THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Üstün, Ersoy’un uçuşa geç kaldığını belirterek, “Yayına geç kalmak olmaz biliyorsun, uçağa da öyle. Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz. Gece 02.36 ve 02.39’da beni de aramışsın, yorucu bir cuma günüydü sese uyanamamışım bunu ayrıca telafi edeceğim” dedi.

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ERSOY: GEÇ KALMADIM, SENİ ÇOK KISA ÇALDIRDIM

Üstün’ün yanıtı ardından Ersoy da bir paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şunları söyledi:

“Uçağa geç kalmadım. 45 dakikadan önce oradaydım. Kontuarda oyaladılar bir süre. Bilet değişikliğinden de asla bahsetmediler. Yeni bilet alacaksınız dediler. Daha sonra orada biri yardımcı oldu ve o görevli biletimi fark ödeyerek değiştirmemi sağladı. Tüm kayıtları incelerken bunları da dikkate alırsınız belki. Seni zaten çok kısa çaldırdım (saat geç olduğu için hemen kapattım) WhatsApp araması düşmediği için iki kez kez aramışım gibi görünmüştür. Telafiye lüzum yok”

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