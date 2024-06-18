Hac için gitmişti! ‘Öldü’ diye fotoğraf gönderdiler… Mediha Yiğit’in kızı son bilgiyi paylaştı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Hac için gitmişti! ‘Öldü’ diye fotoğraf gönderdiler… Mediha Yiğit’in kızı son bilgiyi paylaştı

Hacca giden Mediha Yiğit isimli vatandaşın vefat ettiği bilgisi ortalığı karıştırdı. Annesi için yardım çağrısında bulunan kızı Yeşim Yiğit son bilgiyi verdi.

Hac vazifesini yerine getirmek için Kurban Bayramı’nda Suudi Arabistan’a giden Mediha Yiğit isimli vatandaştan haber alınamıyordu.

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"ÖLDÜ" DİYE FOTOĞRAF GÖNDERDİLER

Yiğit’in önce Arafat Dağı’ndan inerken öldüğü bilgisi verilmiş, ailesine fotoğraf atılmıştı.

Ancak daha sonra Mediha Yiğit’in bayıldığı belirtilmişti.

Annesinden haber alamayan kızı Yeşim Yiğit yetkililerden yardım istemiş, “Annem dün hac vazifesini yaparken bayılmış bize fotoğraf gönderdiler ulaşamıyoruz ölü mü diri mi bilmiyoruz yardım edin vatandaşınıza sahip çıkın lütfen” şeklinde açıklama yapmıştı.

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MEDİHA YİĞİT’TEN HABER VAR

Kızı Yeşim Yiğit annesi Mediha Yiğit’le ilgili son bilgiyi paylaştı. “Konsolosluk ve büyükelçilik sesimizi duydu” diyen Yeşim Yiğit, “İletişime geçtik, şu an her yerde annem aranıyor” ifadelerini kullandı.

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