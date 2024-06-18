Katar Türkiye'yi sattı! Servetini hangi ülkeye taşıyor

Emin Özgönül’ün haberine göre Katar Emiri, 15 gün önce adayı ziyaret etmiş ve GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılanmıştı.

AFRODİT'TEN PAY SAHİBİ OLACAK

Emir’in, Güney Kıbrıs’a yapacağı yatırımlarla ilgili Rumlarla imzaladığı anlaşmaların ayrıntıları açığa çıktı.

Alınan bilgilere göre Katar, Doğu Akdeniz’de 129 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip “Afrodit” yatağında pay sahibi olacak. Ayrıca Larnaka limanını ve marinasını satın alacak, Limasol, Aya Napa, Larnaka ve Baf’ta lüks oteller, golf sahaları ve güneş enerjisi depolama tesisleri kuracak.

Enerji, limanlar, turizm, finans ve teknoloji sektörlerinde Güney Kıbrıs’ta yatırım yapmayı planlayan Katar’ın, GKRY ile iş birliği içinde çalışma komiteleri oluşturacağı da belirtildi.

Ayrıca Katar’ın, Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölge olarak ilan ettiği ve “Afrodit” doğalgaz yatağında arama ve çıkarma faaliyetlerine ortak olarak katılacağı ifade edildi.