﻿Yıldız futbolcuya önce yumurta attılar sonra kafasından aşağı un döktüler

Sakaryaspor'un başarılı merkez orta saha oyuncusu Michal Nalepa ile sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'ya takım arkadaşları, antrenman sonrası yumurtalı ve unlu doğum günü sürprizi düzenlendi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un 29. haftasında konuk edeceği Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını Rüstemler Tesisi'nde sürdürdüğü antrenman sonunda başarılı merkez orta saha oyuncusu Michal Nalepa ile sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yeşil-siyahlı takımda futbolcular, 28 yaşına giren Nalepa ile 29 yaşına giren Sacko için aldıkları pastayı sahaya getirdi. Pastanın mumları yakıldığı sıra da ise takım arkadaşları ellerinde sakladıkları un ve yumurtayı Nalepa ve Sacko'ya attı. Yaşanan eğlenceli anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, kutlamada takımın golcü oyuncusu Kabongo Kasongo, unun etkisiyle adeta beyaza büründü.

Kutlama sonrasında 2 futbolcunun da memnun olmadığı görüldü. (İHA)