Hadise eski eşi hakkında konuştu. Tekrar birlikte oldukları iddia edilmişti

Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise eski kocasıyla ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

Hadise eski eşi hakkında konuştu. Tekrar birlikte oldukları iddia edilmişti

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikili, evliliklerinin 5. ayında olaylı şekilde ayrılmıştı.

Tatil için İtalya'ya giden Hadise, sosyal medya hesabından kareler yayınladı.

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Son olarak paylaşımındaki mavi gömlekli kişinin eski eşi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Hadise, bu iddialara konserinde yanıt verdi.

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Hadise, konserinde “Süperman” şarkısının sözleriyle pankart açan hayranına karşı, son dönemlerde hakkında çıkan haberlere göndermede bulundu ve şunları söyledi:

"Bizde bir kitap tekrar okunmaz."

“Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz."

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