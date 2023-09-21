Hadise'den 'yeğenli ve nazar boncuklu' paylaşım

Hadise, 14 milyonu aşan takipçisi bulunan Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza ile çekilen bir karesini paylaştı.

Hadise'den 'yeğenli ve nazar boncuklu' paylaşım

Sadece kariyeriyle değil özel hayatında aldığı kararlarla da gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanıyor.

Kimi zaman çekici bir sahne kıyafetiyle takipçilerinin karşısına çıkan Hadise kimi zaman da çok özel ve anlamlı bir kareyle sevenlerini selamlıyor.

14 milyonu aşan takipçisiyle büyük bir kitleye hitap eden Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yeğeniyle geçirdiği keyifli bir ana dair paylaşımda bulundu.

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Kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza ile yatakta oyun oynarken çekilmiş bir karesini "Hala" notuyla paylaşan Hadise nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Şarkıcı tıpkı önceki paylaşımlarında olduğu gibi Melik Hamza'nın suratını göstermedi.

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