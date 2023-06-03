Hadise'den yaza merhaba pozları

Belçika'da dünyaya gelen Hadise, şarkıcılık kariyerini Türkiye'de sürdürürken bir yandan da özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Hadise bu defa 'yaza merhaba' pozlarıyla gündem oldu.