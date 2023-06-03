Hadise'den yaza merhaba pozları

Belçika'da dünyaya gelen Hadise, şarkıcılık kariyerini Türkiye'de sürdürürken bir yandan da özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Hadise bu defa 'yaza merhaba' pozlarıyla gündem oldu.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 1

Belçika'da dünyaya gelen Hadise, şarkıcılık kariyerini Türkiye'de sürdürürken bir yandan da özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Hadise bu defa 'yaza merhaba' pozlarıyla gündem oldu.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 2

Sadece şarkıcılığıyla değil sahne şovları ve çekici fiziğiyle de kendisinden söz ettiren Hadise, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 3

Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçen yılın ekim ayında sonlandıran Hadise o zamandan bu yana tüm enerjisini işine vermiş durumda.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 4

Bu süre zarfında yeni şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkan Hadise, son olarak Instagram hesabından 'yaza merhaba' pozları paylaştı.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 5

Puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçen Hadise'nin paylaşımlarına iki saat içerisinde 100 bini aşkın beğeni geldi.

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Hadise'den yaza merhaba pozları 6

İşte Hadise'nin diğer paylaşımları...

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Hadise'den yaza merhaba pozları 7
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Hadise'den yaza merhaba pozları 8
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Hadise'den yaza merhaba pozları 9
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Hadise'den yaza merhaba pozları 10
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