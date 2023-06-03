Hadise'den yaza merhaba pozları

Belçika'da dünyaya gelen Hadise, şarkıcılık kariyerini Türkiye'de sürdürürken bir yandan da özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Hadise bu defa 'yaza merhaba' pozlarıyla gündem oldu.
Belçika'da dünyaya gelen Hadise, şarkıcılık kariyerini Türkiye'de sürdürürken bir yandan da özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
Hadise bu defa 'yaza merhaba' pozlarıyla gündem oldu.
Sadece şarkıcılığıyla değil sahne şovları ve çekici fiziğiyle de kendisinden söz ettiren Hadise, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini geçen yılın ekim ayında sonlandıran Hadise o zamandan bu yana tüm enerjisini işine vermiş durumda.
Bu süre zarfında yeni şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkan Hadise, son olarak Instagram hesabından 'yaza merhaba' pozları paylaştı.
Puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçen Hadise'nin paylaşımlarına iki saat içerisinde 100 bini aşkın beğeni geldi.
İşte Hadise'nin diğer paylaşımları...