Hadise çekici dansını ve fotoğraflarını bir araya getirdi

Son zamanlarda neredeyse attığı her adımla gündeme gelen ve aşk hayatı da yakından takip edilen Hadise, 14 milyonu aşan sosyal medya takipçisiyle sürekli olarak etkileşim halinde oluyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı işlerin yanında dikkat çeken paylaşımlara da imza atan Hadise bu defa fotoğraflarından ve çekici bir danstan oluşan bir kolajı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Vücut hatlarını ortaya çıkaran tüylü bir kıyafetle dans ederken görülen Hadise'nin paylaşımı özellikle erkek takipçileri tarafından çok beğenildi.