Eski eşinden Hadise'ye 'Teşhirci' göndermesi

Editör: Osmancan EROK

Geçtiğimiz ay şarkıcı Hadise'nin 'Feryat' şarkısıyla gönderme yaptığı eski eşi Mehmet Dinçerler, şarkıya karşılık hemen bir paylaşım yapmıştı. Daha sonra o paylaşımı silen Dinçerler'e ise bir ödül töreninde Hadise'den 'Üzerimden prim yapmasın' yanıtı gelmişti.

ESKİ EŞLER ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Takvim'in haberine göre; Mehmet Dinçerler, önceki gün Twitter hesabından beğendiği bir Tweet ile eski eşine gönderme yaptı.

''GÖZ GÖRGÜSÜ BÖYLE BİR ŞEY...''

Dinçerler, bir düğüne katılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın dekoltesiz ve zarif görünümüyle ilgili yapılan bir yorumu beğendi.

Yorumda, "Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ. Teşhir, çıplaklık ve erotizmin çekiciliğin ön koşulu sayıldığı ve teşhirle ifadesini, modasını bulduğu bir zamanda; asil, zarif ve sofistike olanın aslında en yüksek çekicilik olduğunun kanıtı bir görünüm. Göz görgüsü böyle bir şey." ifadeleri yer alırken, bu beğeninin eski eşe gönderme olduğu düşünüldü.

Hadise bu gönderiye henüz bir yorum yapmadı.