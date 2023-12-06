Hadise Galatasaraylı yıldıza gönlünü kaptırdı

Galatasaray'da son haftaların yıldızı Hakim Ziyech için çok konuşulacak bir ilişki iddiası gündemde. Buna göre ünlü şarkıcı Hadise, Mertens'in evinde tanıştığı Faslı yıldıza ilgi gösterirken, yakın çevresine ''Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dediği öne sürüldü.

Serpil Demir
Hadise Galatasaraylı yıldıza gönlünü kaptırdı

Galatasaray'da Torreira'nın ardından şimdi de bir başka yıldız futbolcu aşk iddiaları ile gündemde.

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Bu iddiaların nedeni, ünlü sanatçı Hadise'nin Galatasaray maçlarını izlemesi ve Sarı-Kırmızılı takımın son haftalarda gerek performansı gerekse attığı gollerle büyük alkış alan Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'e ilgi göstermesi

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MERTENS'İN EVİNDE TANIŞTILAR

Hadise'nin, yıldız futbolcuyla yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakınlaştığı yakın çevrelerine: "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri ortaya çıktı.

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AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.

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