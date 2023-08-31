Ece Seçkin Bilecik Belediye Başkanı'nın güzelliğine dayanamadı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin Bilecik'te konser verdi. Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Seçkin’in daha önce güzelliğiyle gündem olan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Ece Seçkin Bilecik Belediye Başkanı'nın güzelliğine dayanamadı

Editör: Özlem KIRAL

Adeyyo, Dibine Dibine gibi şarkılarla hafızalara kazınan Ece Seçkin Bilecik Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne aldı.

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Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere katılan Seçkin sosyal medyada çok konuşuldu.

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Seçkin, güzelliğiyle gündem olan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?” dedi.

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Seçkin'in bu sözlerinin ardından konser alanında alkışlar yükseldi. Melek Mızrak Subaşı "Güzel bakan güzel görür diye bir söz vardır. Bizler de sizi öyle görüyoruz" yanıtını verdi.

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Melek Mızrak Subaşı Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

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