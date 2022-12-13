Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Evlilik kararı kadar boşanması da çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. 5 ay süren evliliğini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı aylarca konuşuldu. Ayrılık sonrasında ses tellerinden operasyon geçiren Hadise, bir süre sessizliğini koruyarak gözden uzak kalmayı tercih etti.