Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Evlilik kararı kadar boşanması da çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. 5 ay süren evliliğini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı aylarca konuşuldu. Ayrılık sonrasında ses tellerinden operasyon geçiren Hadise, bir süre sessizliğini koruyarak gözden uzak kalmayı tercih etti.
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Son olarak ünlü bir takı markasıyla anlaşma yapan şarkıcı, zor günlerini geride bıraktı.
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Son olarak sosyal medyada 14 milyon takipçisiyle makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Herkese iyi haftalar notunu düştüğü paylaşıma, 'bunu paylaşmak cesaret ister', 'makyajsız da güzelsin' yorumları yağdı.