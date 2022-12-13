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Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Son günlerde adından sıkça bahsettiren güzel şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla gündem oldu. Hadise, son olarak makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Galeri Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:45
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Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

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Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Evlilik kararı kadar boşanması da çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. 5 ay süren evliliğini tek celsede sonlandıran çiftin ayrılığı aylarca konuşuldu. Ayrılık sonrasında ses tellerinden operasyon geçiren Hadise, bir süre sessizliğini koruyarak gözden uzak kalmayı tercih etti.

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Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Son olarak ünlü bir takı markasıyla anlaşma yapan şarkıcı, zor günlerini geride bıraktı.

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Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu

Son olarak sosyal medyada 14 milyon takipçisiyle makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Herkese iyi haftalar notunu düştüğü paylaşıma, 'bunu paylaşmak cesaret ister', 'makyajsız da güzelsin' yorumları yağdı.

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