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  • Hadise'nin kalça dansı olay oldu. "2023'e adım atıyorum" diyerek paylaştı

Hadise'nin kalça dansı olay oldu. "2023'e adım atıyorum" diyerek paylaştı

Son dönemde Reza Zarrab ile yazışmaları ve boşanmasıyla gündeme gelen Hadise kalça dansı yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. İşte Hadise'nin o dansı...

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:25
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Hadise "2023'e adım atıyorum" diyerek kalça dansını paylaştı

Hadise'nin kalça dansı olay oldu. ''2023'e adım atıyorum'' diyerek paylaştı
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Şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la  WhatsApp mesajları ortaya çıkmış ve bu mesajlar magazin gündemine damga vurmuştu. Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise boşanmadan sonra dekolteli tarzıyla da dikkat çekmişti.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.

Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tepkiler ve destekler de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Boşanma yaradı" derken bazıları ise "Hep aynı hareketler berbat" dedi.

Hadise paylaşımına ise "2023'e adım atıyorum" notunu düştü.
 

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