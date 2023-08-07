Hadise'ye gelen reklam teklifi dudak uçuklattı

Hadise, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyleyen şarkıcının, reklam görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Hadise'ye gelen reklam teklifi dudak uçuklattı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Konserler ve jüri üyeliğini yaptığı müzik yarışması ile en çok kazanan ünlülerden olan Hadise, "Kurban Bayramı'nda en çok konser veren sanatçı" haberleriyle magazin gündemine gelmişti. Kıbrıs, Antalya, Batum ve Bergama'da sahneye çıkan popçunun, bu konserlerden 10 milyon TL kazanç elde ettiği iddia edilmişti.

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"ARKADAŞLARIMLA GÜZEL VAKİT GEÇİRDİM"

Yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından sıkça söz ettiren 37 yaşındaki güzel, önceki günlerde Nişantaşı'nda yer alan bir mekandan çıkarken kameralara yansımıştı.

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Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Hadise, arkadaşları ile yemeğe geldiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:
Arkadaşlarımla güzel bir vakit geçirdim. Kolay gelsin size arkadaşlar. Eve doğru gidiyorum. Muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtlamayı tercih etmeyen ünlü isim, daha sonra aracına binerek oradan ayrılmıştı.

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REKLAM GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTMİŞ

Hadise'nin, Nişantaşı'na bir reklam görüşmesi yapmak için gittiği ortaya çıktı. Güzel şarkıcının, plaj giyim ve çorap markasının sahibi ve yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Markanın yüzü olması için Hadise'ye 20 milyon TL teklif yapıldığı, ünlü ismin de söz konusu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

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