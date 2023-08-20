Hadise'yi gören gözler şaşı oldu. Düğün tarzı ortalığı yıktı geçti

Sosyetenin tanınmış ismi Yasemin Taciroğlu’nun düğününe katılan Hadise, göz alıcı tarzıyla olay oldu. Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü şarkıcı birbirinden ateşli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
TARZIYLA YİNE GÜNDEM OLDU
Cesur tarzıyla her giydiği olay olan Hadise, giydiği göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle adeta ortalığı yıktı.
Elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin fotoğraflarına binlerce beğeni geldi. Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel şarkıcı sevenlerinden tam not aldı.
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