Ünlü oyuncu Eurovision yarışmasında Hadise ile dans etmiş

Yayınlandığı döneme damga vuran Çukur dizisindeki "Kemal" karakterini oynayan Uğur Yıldıran'ın asıl mesleğinin dansçılık olduğu ve 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin arkasında dans ettiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Eurovision yarışmasında Hadise ile dans etmiş

4 sezon boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisinde "Kemal" karakterini oynayan Uğur Yıldıran'ın asıl mesleğinin dansçılık olduğu hatta yıllar önce Hadise'nin dans ekibinde yer aldığı ortaya çıktı.

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HADİSE İLE EUROVISION'DA DANS ETMİŞTİ

Çukur dizisinde Koçavalı Ailesi'nin adamlarından birine hayat veren 42 yaşındaki Yıldıran, performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran, 26 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamladı. Dansla ilgilenen Uğur Yıldıray, Hadise'nin Eurovision'a katılmasıyla yanında dansçı olarak adından söz ettirdi.

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İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Uğur Yıldıran; Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırdı. Oyuncu daha sona Üç Kuruş dizisinde rol aldı.

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Oyunculuğuyla tanınan Yıldıran'ın yıllar önce dansçılık yaptığı ve kariyerine bir süre o yönde devam ettiği öğrenildi. Son olarak Üç Kuruş dizisinde oynayan oyuncu, 2009'da yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin dans ekibinde yer almıştı. Yarışmada Hadise ile samimi şekilde dans eden oyuncunun yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

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