Kaza, dün 21.30 sıralarında, İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Gül Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresine güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan 2 kişi kendi imkanları ile hastaneye giderken olay yerinde bulunan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişinin sara hastası olduğu ve kaza sonrasında bilincinin kapandığı öğrenilirken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.