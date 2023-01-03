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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti   

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.   

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 20:50
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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti   

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti   
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan evlerinin önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşlarındaki Gamze Çetin'e, Y.B. idaresindeki 02 BK 324 plakalı hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Gamze Çetin, kendisine çarpan araç ile olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.  

Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü Y.B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gamze Çetin'in ölüm haberini alan yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)                       

   

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