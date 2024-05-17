İstanbul’dan Tunceli’ye kadar yeni fırsat! TOKİ bu şehirlerde 72 ay vadeyle ev ve işyeri satacak

TOKİ, konut ve iş yerlerini uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların beğenisine sundu. Emlak Müzayede platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular için son tarih 30 Mayıs Perşembe olarak belirlendi. Bu tarihe kadar, hayallerindeki ev veya iş yerine sahip olmak isteyenler, belirtilen platform üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

KONUT İÇİN %25 PEŞİNAT VE 72 AY VADE

Özellikle İstanbul, Balıkesir, Çorum gibi büyükşehirler başta olmak üzere, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve daha birçok ildeki konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunuluyor. İş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleriyle alıcılarına kucak açıyor.

TARİH 31 MAYIS

31 Mayıs Cuma günü, Ankara’daki The Green Park Hotel ve TOKİ’nin İstanbul’daki hizmet binasında yapılacak olan açık artırma ile bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için kapılarını aralayacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler için ise “www.emlakmuzayede.com.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

Açık artırmaya katılım için internet üzerinden kayıtlar, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kaydını tamamlayan herkes, açık artırmada yerini alabilecek.

İşte ilana koyulan bazı ilanlar: