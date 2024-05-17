İstanbul’dan Tunceli’ye kadar yeni fırsat! TOKİ bu şehirlerde 72 ay vadeyle ev ve işyeri satacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’dan Tunceli’ye kadar yeni fırsat! TOKİ bu şehirlerde 72 ay vadeyle ev ve işyeri satacak
Türkiye’nin dört bir yanında ev ve iş yeri sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için TOKİ’den yeni bir fırsat geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı için başvuru sürecini resmen başlattı. 36 ilde yer alan konut ve iş yerini ilana çıkarttı.

TOKİ, konut ve iş yerlerini uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların beğenisine sundu. Emlak Müzayede platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular için son tarih 30 Mayıs Perşembe olarak belirlendi. Bu tarihe kadar, hayallerindeki ev veya iş yerine sahip olmak isteyenler, belirtilen platform üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

KONUT İÇİN %25 PEŞİNAT VE 72 AY VADE

Özellikle İstanbul, Balıkesir, Çorum gibi büyükşehirler başta olmak üzere, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve daha birçok ildeki konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunuluyor. İş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleriyle alıcılarına kucak açıyor.

TARİH 31 MAYIS

31 Mayıs Cuma günü, Ankara’daki The Green Park Hotel ve TOKİ’nin İstanbul’daki hizmet binasında yapılacak olan açık artırma ile bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için kapılarını aralayacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler için ise “www.emlakmuzayede.com.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

Açık artırmaya katılım için internet üzerinden kayıtlar, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kaydını tamamlayan herkes, açık artırmada yerini alabilecek.

İşte ilana koyulan bazı ilanlar:

ankara-haymana.png

ankara-mamak.png

corum-merkez.png

eskisehir-sivrihisar.png

fatih.png

rize-merkez.png

siirt-eruh.png

tekirdag-corlu.png

tunceli.png

İlgili Haberler
Böyle anne olmaz olsun… Canlı yayını polis bastı! 8 yaşındaki kızı hakkında iğrenç sözler
Hangi cemaattensiniz ve Atatürk’ü seviyor musunuz diye soruldu! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den çok konuşulacak cevaplar
İYİ Partili bir milletvekili daha CHP’ye geçiyor
Son Haberler
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor Yaşam
Sofraların vazgeçilmezi 200 TL'den satışta! Dağlardan toplanan bitkilerden yapılıyor
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama Gündem
Fabrikadaki gizli kamera skandalı sonrası komik açıklama
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı Yerel Haberler
16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Yakalandı
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi Gündem
Danıştay Suriyeli teröristi sınır dışı ettirmedi. Bu karar 'Türk milleti adına' verildi
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne? Spor
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü? Magazin
Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç öldü mü?
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu Dünya
Perulu muhalifler yeni bir girişimde bulundu