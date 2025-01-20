Hafıza önemli

Aşağıdaki haber 2015 yılında, FETÖ'nün bir suç örgütü olarak kabul edilmesinin ardından yapılan bazı açıklamaları içeriyor. Bunların bir savunma mekaniznası olarak kullanılmasına şahsen karşıyım.

Ancak siyasetin şu aşamada geldiği nokta bir hatırlatmayı hakediyor ne yazık ki. Hiç kimseye kefil olmam prensibi benim açımdan hala yerinde dursa da adaletin gözlerindeki bağın ne zaman ve nasıl çözüldüğü de son derece önemli elbette.

Dahası yazıda ismi geçenlerin, bugün görevde olanlara sanki mahkeme kararları ile aklanmış, ya da hiç bir şaibe olmamasına rağmen görevi bırakmış pirü pak insanlar gibi ayar vermeleri de artık bu tip hatırlatmaları mecburi kılıyor:

Bakalım 2015 tarihli o haber'de kimler için neler denmiş. O kişilerin şu anda kimler için neler söylediğini ise zaten her gün görüyoruz.

Bakanlar kurulu toplantısından sonra konuşan başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, kendisini cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan ve istifaya çağıran ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in açıklamaları için "terbiyesizce bir açıklamadır" dedi. Arınç, "içeride bazı arkadaşlarıma nasıl cevap vermem gerektiğini sorduğumda, 'muhatap alma' dediler. şunu söyleyeyim: benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir" ifadelerini kullandı.

“Biz kimin nerede ne yapacağını, hangi işler çevireceğini biliriz. biz gözü açık adamız, siyaseti iyi biliriz."

'Bir yerlere yaranmak, oğlunun adaylığını garantilemek istiyor'

'Ben hükümetimizin yanındayım'

'Ankara'yı parsel parsel satmıştır'

"Ama gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. bu yapıya ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. imar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. 30 mart seçimlerine kadar da ağzından da bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygusundadır. mahkemelerde boğuşmaktadır. Biz o zaman, hiçbir zaman ankara'yı veya devletin imkânlarını bu yapı için onların eline, kucağına bırakmadık."

"Yeter artık Ankara’ya yakışmıyor' dedik, 'yeni birisine gerek var' dedik. ama siyasette bildiğim bir şey vardır, adaylığı üzerine karar verince eleştirilerimi bıraktım, onun seçilmesi için çalıştım. bir Ak Partili'ye yakışan da bu olmuştur. Dolayısıyla o günden kalan bir hıncını şimdi bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. 8 haziran'a kadar müsaade. Bir, bunu kişisel olarak yaptığını düşünüyorum, 8'inden sonra hesabını sorarım. ama birileri arkadan kuklacılık yaparak bunu kullanmak istemişse benim kulaklarım iyi duyar, onları da teşhir ederim. onlar da şimdiden korkmaya başlasınlar. bana bunu saldırtan kişi veya kişileri 8'inden sonra, Allah'ın izniyle ortaya çıkarırım. Ama yüzde 99 kendi inisiyatifiyle bunu birilerine yaranmak duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Tekrar eşinden ve onu sevenlerden özür diliyorum. Bana böylesine hayasızca hakaret eden bir şahsa herhalde bunları söylemem gerekir.